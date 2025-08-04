İzmir'de kaçak akaryakıtların toplandığı alanda patlama: 1 kişi yaralandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaçak akaryakıtların bertarafı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı, 16 araçta hasar oluştu. Kimyasal tepkime sonucu bir asit tankının patladığı olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaçak akaryakıt toplama alanında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı, 16 araçta hasar oluştu.
Ortaköy Mahallesi'nde, kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen kaçak akaryakıtların bulunduğu alanda, akaryakıtların bertaraf edilmek üzere taşınması çalışmaları sırasında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu bir asit tankında patlama yaşandı.
1 KİŞİ YARALANDI, 16 ARAÇTA HASAR VAR
Olayda gazdan etkilenen 1 kişi yaralandı, alandaki 16 araçta hasar oluştu. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir