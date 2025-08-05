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Karabük'te alevler yine yükseldi! Yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Karabük, Orman Yangını, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te 6 gün süren yangının ardından alevler bir kez daha yükseldi. Arıcak Köyü mevkiinde çıkan yangın ekiplerin özverili çalışmasıyla 2 saatte söndürüldü. Yangına müdahale sırasında 2 işçi ise yaralandı.

Karabük'te günlerdir süren yangınlar Türkiye'nin ciğerlerini kavurmuştu. 6 günlük çalışma sonucunda söndürülen yangının ardından alevler bir kez daha yükseldi. Yangında 2 işçi yaralandığı öğrenildi.

ALEVLER 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Arıcak köyü mevkiine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kentin birçok noktasından görülürken, olay yerine çok sayıda arazöz, itfaiye ve su tankerleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopterle destek verildi. Karadan 20 arazöz ve 114 personel, havadan 3 helikopterle yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

2 İŞÇİ HASTANEDE

Yangına müdahale eden Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı personeli Mert Kılıç, dumandan etkilendi. Çevredeki personelin ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince teslim alınan işçi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BOTUNU KUCAĞINDA TAŞIDI

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, bayırda çalışan bir işçi bastığı taşın kayması sonucu ayak bileğini burktu. Arkadaşlarının yardımıyla karayoluna indirilen işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçinin ayağından çıkardığı botunu kucağında taşıması ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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