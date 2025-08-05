Rusya'da bir yolcu otobüsü gişelere saplandı! 4'ü çocuk 30 yaralı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Rusya'nın Tula bölgesinde, M-4 ''Don'' otoyolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü otoyol gişelerine çarptı. Feci kazada 4’ü çocuk olmak üzere 30’dan fazla kişi yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Korkunç kaza, Rusya'nın Tula bölgesinde gerçekleşti. Luhansk'tan Moskova'ya giden bir yolcu otobüsü yoğun sis sebebiyle M-4 "Don" otoyolunun 228. kilometresinde bir gişeye çarptı.
4’Ü ÇOCUK 30 YARALI
Feci kazada dört çocuk da dahil olmak üzere 30'dan fazla kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken olaya ilişkin incelemeler sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı