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Rusya'da bir yolcu otobüsü gişelere saplandı! 4'ü çocuk 30 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya, Otobüs Kazası, Yangın, Yaralanma, Çocuk, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın Tula bölgesinde, M-4 ''Don'' otoyolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü otoyol gişelerine çarptı. Feci kazada 4’ü çocuk olmak üzere 30’dan fazla kişi yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Korkunç kaza, Rusya'nın Tula bölgesinde gerçekleşti. Luhansk'tan Moskova'ya giden bir yolcu otobüsü yoğun sis sebebiyle M-4 "Don" otoyolunun 228. kilometresinde bir gişeye çarptı. 

Rusya'da bir yolcu otobüsü gişelere saplandı! 4'ü çocuk 30 yaralı - 1. Resim

4’Ü ÇOCUK 30 YARALI

Feci kazada dört çocuk da dahil olmak üzere 30'dan fazla kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken olaya ilişkin incelemeler sürüyor. 

Rusya'da bir yolcu otobüsü gişelere saplandı! 4'ü çocuk 30 yaralı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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