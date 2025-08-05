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Patlayan ağaç yangına neden oldu! Günler önce üzerine düşen yıldırım içten içe yakmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Patlayan ağaç yangına neden oldu! Günler önce üzerine düşen yıldırım içten içe yakmış
Denizli, Acıpayam, Orman Yangını, Yıldırım, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de hafta sonu üzerine yıldırım düştüğü belirlenen bir ağacın patlaması sonucu yangın çıktı. Ağacın yıldırım düşmesi sonrası içten içe günlerce yandığı ortaya çıktı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sarp arazide devam eden orman yangınına havadan müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre yangının, hafta sonu üzerine yıldırım düşen bir ağacın patlaması sonucu başladığı tespit edildi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde sarp arazilerinde bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından bölgeye 6 adet ilk müdahale aracı, 13 arasöz ve 64 personel sevk edildi. Yangının devam ettiği arazisinin sarp olmasından kaynaklı ulaşımda sorunlar yaşayan ekiplere, havadan 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı destek verdi.

Patlayan ağaç yangına neden oldu! Günler önce üzerine düşen yıldırım içten içe yakmış - 1. Resim

YILDIRIM İSABET EDİNCE İÇTEN İÇE GÜNLERCE YANDI

Yüksek kesimlerde etkili olan rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yapılan ilk belirlemelerde, yangının hafta sonu yağışla birlikte üzerine yıldırım düşen bir ağacın içten içe yanması ve daha sonra patlamaması sonucu başlamış olabileceği değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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