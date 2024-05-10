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Gazze'nin kuzeyindeki en büyük temiz su toplama göletine kanalizasyon ve atık suları karıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;nin kuzeyindeki en büyük temiz su toplama göletine kanalizasyon ve atık suları karıştı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı ve boğucu kuşatması devam ederken saldırılar nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki yağmur sularından tek temiz su toplama göleti olan Şeyh Rıdvan Göleti'ne kanalizasyon ve atık suları karıştı.

İsrail'in katliam yapıp ambargo uyguladığı Gazze'de, hayat zor şartlar altında devam ediyor.

TEMİZ SUYA ULAŞMAK ARTIK DAHA ZOR

Gazze'nin kuzeyindeki yağmur sularından tek temiz su toplama göleti olan Şeyh Rıdvan Göleti'ne kanalizasyon ve atık suları karıştı. Daha önce göletin kirli suyunu boşaltıp tekrardan temiz suyun birikmesini sağlayan Gazzeliler, arıtma sistemlerinin yerle bir olması sebebiyle Gazzeliler temiz yağmur suyunu kirli sudan ayıramamaya başladılar.

Gazze'nin kuzeyindeki en büyük temiz su toplama göletine kanalizasyon ve atık suları karıştı - 1. Resim

ÇEVRE FELAKETİ YAŞANIYOR

Kirli suyun yer altı sularına karıştığı Şeyh Rıdvan Göleti'ne bir milyon metreküpten fazla atık suyun drenaj veya arıtma olmadan akması sonucu boğucu bir çevre krizi Gazze'yi etkilemeye devam ediyor.

Gazze belediye sözcüsü mühendis Asım en-Nebih: "Kanalizasyon sıkıntısı bu bölge için gerçekten çok büyük bir sorun ve bu sıkıntı ekim ayından beri devam ediyor. Yağmur suyu ile kanalizasyon atıklarının Şeyh Rıdvan Göleti'nde karışması ve su kirliliği bölgede hastalıkların yayılmasına ve artmasına neden oldu." dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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