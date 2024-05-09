Siyonist Yahudiler Gazze'ye giden yollara zarar verdi! İnsani yardıma 'taş' koydular
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gazze Şeridi'nde aylardır katliam yapan İsrail, insani yardımlara da engel oluyor. Sadece askerler değil Siyonist Yahudiler de Gazze'ye yapılmaya çalışılan yardımlara 'taş' koyuyor. Refah'a saldırılar sürerken Siyonistlerden "insanlık dışı" bir davranış daha geldi. Siyonistler, insani yardımı engellemek için Gazze'ye giden yollara zarar verdi.
Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliam 8. ayına girdi. 7 Ekim'den bu yana 45 km'lik alanda binlerce masum Filistinliyi öldüren İsrail, şimdi de Refah'ı bombalıyor. Filistinlilerin sığındığı son kale olan Refah'a saldırılar sürerken Yahudilerden "insanlık dışı" davranış geldi. Siyonistler, insani yardımı engellemek için Gazze'ye giden yollara zarar verdi.
KATİLLERDEN İNSANİ YARDIMA ENGEL
Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellemeye çalışan bazı Yahudiler, İsrail askerlerinin gözetimi altında yollara zarar verdi.
Gazze'ye çıkan ana yollara etrafta bulunan kayalıkların atıldığı görülüyor.
Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’nde 216 gündür devam eden bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 904’e, yaralananların sayısı ise, 78 bin 514’e yükseldi. Filistinliler acımasız saldırıların yanı sıra açlık ve kıtlık ile mücadele ediyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi