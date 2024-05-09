Siyonist Yahudiler Gazze'ye giden yollara zarar verdi! İnsani yardıma 'taş' koydular

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 22:28 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 22:49 - Güncelleme:

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Gazze Şeridi'nde aylardır katliam yapan İsrail, insani yardımlara da engel oluyor. Sadece askerler değil Siyonist Yahudiler de Gazze'ye yapılmaya çalışılan yardımlara 'taş' koyuyor. Refah'a saldırılar sürerken Siyonistlerden "insanlık dışı" bir davranış daha geldi. Siyonistler, insani yardımı engellemek için Gazze'ye giden yollara zarar verdi.