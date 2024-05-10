Haluk Levent'ten İsrail ve Netanyahu'ya salvolar: BM'de Gazze dersi verdi

Sanatçı ve Ahbap insani yardım kuruluşunun başkanı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler (BM) konferansında Gazze dersi verdi. İsrail’in Gazze’deki acımasız eylemlerini kınayan Levent, "Gazze’de 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?” dedi.

Ahbap adlı insani yardım kuruluşunun başkanı ve ünlü müzisyen Haluk Levent, Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen dünya çapında çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve çok sayıda üst düzey hükümet temsilcisinin katıldığı 2024 Sivil Toplum Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı.

NETANYAHU'YA SESLENDİ

Levent yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’deki acımasız eylemlerini kınayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seslendi. Levent, “Size güzel ülkem Türkiye’den selamlar getirdim. Bugün, burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, aynı zamanda yardım kuruluşu Ahbap’ın kurucu başkanı olarak aranızda bulunuyorum. Buraya sizinle bazı projelerimizi paylaşmak ve bazı teklifler sunmak üzere geldim fakat bu sabah, Gazze’de 600 binden fazla çocuğun büyük bir tehdit altında olduğu haberiyle uyandım. Biz, Ahbap kuruluşu olarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalıştık fakat birçok engelle karşılaştık. Ayrıca, bildiğiniz üzere orada yüzden fazla BM çalışanı hayatını kaybetti” dedi.

SÖZLERİ KESİLMEK İSTENDİ

Levent, "Burada ayrıca Başbakan Netanyahu’ya bir soru yöneltmek istiyorum. On binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini acımasız eylemleri ve ortaya çıkarılan insani kriz nedeniyle kınıyorum. Ayrıca Gazze’deki savaşı protesto eden ABD ve Fransa’daki öğrenciler ile savaş karşıtı Yahudi toplumuna desteğimi ifade etmek istiyorum” dedi.

BÜTÜN DÜNYA DUYSUN, ÇIKTIM SÖYLEDİM

Levent, salonda yaşananları CNN Türk'te yayınlanan programında şu sözlerle anlattı:

"Çok konuşamayacağım, çünkü toplantılar sürüyor. Depremlerde, yangın ve sel felaketlerinde neler yaptık diye BM'nin dikkatini çekmiştik. Benden AHBAP ile ilgili konuşmamı istediler. Ancak baktım, Dünya Sağlık Örgü raporlarına... Refah Sınır Kapısı'nda 600 bin çocuğun ölüm tehlikesinde olduğunu söylüyor.

Dedim ki "Haluk sen ne yapabilirsin? Böyle bir fırsatın var. Bütün dünya duysun." Çıktım söyledim, tabii daha çok şey vardı söylediğim. BM'nin daha da bağımsız olması gerekiyor. Birçok şey söylemektim ama hanımefendi kesmeye çalıştı. Neredeyse alkışlayanların çoğu yanıma geldi. Hiç beklemiyorlardı böyle bir konuşmayı. Dünyanın çok yerinden gazeteci sorularını sordu. Elimden Filistin halkı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Geçmişte de şarkılar yapmıştım.