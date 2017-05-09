Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de idam cezasının yeniden yürürlüğe sokulması için düzenlenecek olası bir referandumda Almanya'nın tutumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkel, Alman WDR5 radyosuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin idamı yeniden yürürlüğe sokmak için referandum düzenlemesi durumunda Alman topraklarında oylanamayacağını söyledi. Türkiye'den henüz bu konuda bir başvuru yapılmadığını sözlerine ekleyen Merkel, "Ancak maalesef konu o kadar da varsayımlara dayalı değil. Çünkü konu Türkiye'de tartışılmakta" dedi.

Merkel, idam cezası gibi Almanya'nın kesin bir şekilde reddettiği bir konuya Alman topraklarında izin çıkmayacağını söylemenin duruma açıklık getireceğini belirtti.