Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih, cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlediği basın toplantısında ulusal uzlaşı hükümetinde 31 bakan ile 42 devlet bakanının görev alacağını belirtti.

Salih, aynı sayıda bakan ve devlet bakınından oluşan önceki hükümetin yüzde 67'lik kısmında pay sahibi olan iktidardaki Ulusal Kongre Partisinin bu hükümette 7 bakan ve 6 devlet bakanlığından feragat ettiğini ifade etti.

Kabinede Dışişleri ve Savunma bakanları yerini korurken, Maliye, Petrol ve Maden bakanlıklarında isim değişikliğine gidildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Vekili Hasbu Abdurrahman, 4 yardımcısı İbrahim Hamid Abdurrahmani, Es-Sadık el-Mehdi, Musa Muhammed Ahmed ve Muhammed el-Hasan el-Mirgani'nin de görevlerinde kalanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, ülkede siyasi taraflar ve toplumun tüm kesimleri arasında barış ve uzlaşı ortamının sağlanması amacıyla Ocak 2014'te "Kapsamlı Reform Planı" ilan ederek, atılacak adımların tartışılması için milli diyalog süreci başlatmıştı. Muhalif grupların çoğu diyalog görüşmelerini boykot etmişti.