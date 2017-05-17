Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euro Bölgesi kreditörleri ve IMF temsilcileri Yunanistan için borç rahatlatmanın nasıl sağlanacağı konusunda anlaşmaya varamadılar.

22 Mayıs'ta yapılacak Eurogroup toplantısı öncesinde hazırlık yapmak için pazartesi günü Brüksel'de bir araya gelen Euro Bölgesi maliye bakan yardımcıları, Yunanistan'a sağlanacak borç rahatması konusunda ilerleme sağlayamadılar.

Konuya yakın bir yetkili yaptığı açıklamada, "Borç rahatlatma konusunda hala ciddi farklar var. Maliye bakan yardımcılarının bu farklılıklara kapatmaları muhtemel değildi. Daha yüksek seviyede katılımlı bir toplantı yapılmalı" diye konuştu.