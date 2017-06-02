Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'da 100'ü aşkın diplomatın siyasi liderlere yönelik bildirisinde, son dönemdeki protestoların bastırılması ve engellenmesi için güç kullanılması eleştirilerek ülkede demokratik ortamın yeniden sağlanması çağrısında bulunuldu.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı diplomatları siyasi liderlere yönelik bir bildiri yayımladı.

Bildiride, son dönemdeki protestoların bastırılması veya engellenmesi için güç kullanılması eleştirilerek ülkedeki demokratik anlaşmanın yeniden sağlanması için otoriter kışkırtmalara, kişisel menfaatlere ve bağlılıklara son verilmesi istendi.

Brezilya toplumu ve özellikle liderlerin yapıcı ve sorumlu bir diyaloğa olan bağlılıklarını yenilemesi çağrısı yapılan bildiride, "Polis teşkilatının istihdamındaki orantılılık ile anayasal haklara ve güvencelere saygı göz önüne alındığında, göstericilerin güvenliğini ve kamu varlıklarının bütünlüğünü sağlamak devlete kalmıştır." ifadesine yer verildi.



Dışişleri Bakanı'ndan açıklama

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Brezilya Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes Ferreira ise bildiriye ilişkin açıklamasında, memurların da birer vatandaş olduğunu ve fikirlerini serbestçe ifade edebileceğini belirterek, "Dışişleri Bakanlığında 'cadı avı' yapmam ve asla yapmayacağım." dedi.

Brezilya'da geçen hafta sendika merkezleri ve sosyal hareketler tarafından organize edilen hükümet karşıtı protestolar 49 yaralı, 8 gözaltı, bakanlık binalarının tahrip edilmesi ve ordunun kamu düzenini sağlamak için göreve çağrılması ile sonuçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Amerikan Ülkeleri İnsan Hakları Komisyonu, askeri polis tarafından Brezilya'daki protestoları ve gösterileri bastırmak için aşırı güç kullanımını kınamıştı. Bunun üzerine Brezilya Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajda bu iki kuruluşu sert bir şekilde eleştirmişti.