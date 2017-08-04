Polis Güney Afrika ve Zimbabwe sınırında, çalıntı lüks bir Mercedes'i eşekler tarafından nehirden geçirilirken yakaladı. Polis helikopteri uçarken, eşeklerin lüks aracı çekerek Limpopo Nehri'nde ilerlediği görüldü.
GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK GEÇİRDİLER
Çete üyelerinin peşine düşen polis ekipleri, Mercedes ve eşekleri Musina kasabası yakınlarında bulundu. Hırsızların araca özel koşum taktığını gören polisler, gözlerine inanamadı.
Eşekler bu halde yakalandı
04.08.2017 - 12:35 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrika'da, eşekler tarafından dere yatağına sürüklenen lüks araç helikopterle bulundu.
Polis Güney Afrika ve Zimbabwe sınırında, çalıntı lüks bir Mercedes'i eşekler tarafından nehirden geçirilirken yakaladı. Polis helikopteri uçarken, eşeklerin lüks aracı çekerek Limpopo Nehri'nde ilerlediği görüldü.
Etiketler : hırsız,eşşek,afrika,
493892 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/493892.aspx
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