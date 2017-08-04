Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis Güney Afrika ve Zimbabwe sınırında, çalıntı lüks bir Mercedes'i eşekler tarafından nehirden geçirilirken yakaladı. Polis helikopteri uçarken, eşeklerin lüks aracı çekerek Limpopo Nehri'nde ilerlediği görüldü.

GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK GEÇİRDİLER

Çete üyelerinin peşine düşen polis ekipleri, Mercedes ve eşekleri Musina kasabası yakınlarında bulundu. Hırsızların araca özel koşum taktığını gören polisler, gözlerine inanamadı.

