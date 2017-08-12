Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan Haber Ajansı SUNA'nın haberine göre, Abdurrahman vatandaşların elindeki silahların toplanması amacıyla Darfur eyaletlerine gerçekleştirdiği 5 günlük ziyaretin ardından Güney Darfur eyaletine bağlı Ed-Dain ilçesinden milletvekilleriyle bir araya geldi.

Yasa dışı yollarla ülkeye 60 bin aracın girdiğini belirten Abdurrahman, Darfur'daki eyaletlerin halkın elinde bulunan silahlardan çok zarar gördüğünü söyledi.

Abdurrahman, yetkili makamlara ruhsatsız silahların toplanması ve tüm sınır kapılarının kapatılması talimatını verdi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, geçen nisan ayında vatandaşların elindeki silahları iki aşamada toplamak istediklerini açıklamış ancak bunun ne zaman başlayacağıyla ilgili bilgi vermemişti. Sudan hükümeti ise kabileler arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla silahların toplanması için komite kurmuştu.

Savunma Savunma Bakanı General Ivad Muhammed bin Avf, geçen salı yaptığı açıklamada, "Ordu, güç kullanarak da olsa vatandaşların elindeki silahları toplayacak." demişti.

Darfur'daki kabilelerin elindeki silahların sayısıyla ilgili resmi bir veri bulunmamakla birlikte bunun ağır silahlar dahil olmak üzere yüz binleri bulduğu ifade ediliyor.