Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte ABD’nin bölgedeki askeri gücü: Pasifik Komutanlığı: Kuzey Kore, ABD ordusunun 9 muharip komutanlığından biri olan Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının (PACOM) operasyon bölgesinde yer alıyor. 7. Filo’nun da bağlı olduğu PACOM’da, 375 bin askerin yanı sıra 200 savaş gemisi, denizaltı ve 1000 adet savaş uçağı görev yapıyor.

Güney Kore : 40 bin ABD askeri, Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD), nükleer kapasiteli denizaltılar, yüzlerce zırhlı araç, 300 adet M1 tankı, sayısı belirtilmeyen uçak, helikopter ve insansız hava aracı. Ayrıca “Gri Kartal” olarak bilinen silahlı insansız hava araçları.

Japonya : 35 bin Amerikan askeri, Patriot füzeleri, sayısı açıklanmayan uçak ve hava aracı. Ayrıca 2 uçak gemisi, 70 civarında savaş gemisi (Tomahawk füzeleri ve balistik füze önleme silahlarının bulunduğu 14 adet Destroyer ve Kruz gemileri), 12 tanesi nükleer kapasiteli denizaltılar ve 140 savaş uçağından oluşan ABD’nin 7. Filo’su. Onlarca F-22 Raptor tipi 5. nesil savaş uçağı.

Guam : 4 bin civarında Amerikan askeri, THAAD sistemi, nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçakları ve sayısı belirtilmeyen savaş uçakları.

HawaII: Kuzey Kore’den uzak olsa da PACOM Karargâhı’nın bulunduğu Hawaii’de hava ve deniz üslerinde konuşlu 40 bin ABD askeri görev yapıyor. Ayrıca Tayvan, Singapur, Filipinler’in yanı sıra diğer pek çok Doğu ve Güneydoğu Asya ülkesinde de ABD’nin muharip kuvvetleri bulunuyor.