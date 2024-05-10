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BM'den Filistin kararı: Tam üyeliği kabul edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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BM&#039;den Filistin kararı: Tam üyeliği kabul edildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını 18 Nisan'da veto etmesinin ardından, bugün BM Genel Kurulu'nda BMGK'nin konuyu tekrar ele almasını ve Filistin'e ilave haklar tanınmasını isteyen tasarı oylamaya sunuldu.

Filistin'in BM'ye tam üyeliği 9 "hayır" oyuna karşı 143 "evet" oyuyla kabul edildi.

KARAR TASARISINDA NELER VAR?

Karar tasarısında "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekiliyor.

Karar tasarısında BMGK'ye bu çerçevede "olumlu" şekilde tekrar konuyu ele alması tavsiyesinde bulunuluyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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