BM'den Filistin kararı: Tam üyeliği kabul edildi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2024 18:29 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 18:50 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

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BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.