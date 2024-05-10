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Türkiye ile Filistin arasında 2 anlaşma TBMM kabul edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye ile Filistin arasında 2 anlaşma TBMM kabul edildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Filistin arasında imzalanan anlaşmalar kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Görüşmelerin ardından Filistin ile yapılan karşılıklı anlaşmalar oy çokluğuyla kabul edildi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi, 14 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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