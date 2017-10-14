Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan sonunda Yemen Devlet Başkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi tarafından görevden alınan Yemin Eskir Valisi Aidaroos al-Zubaidi, bir mahalli haber kanalına yaptığı açıklamada bağımsızlık referandumuna gideceklerini söyledi. Zubaidi'nin 11 Mayıs’ta önde gelen aşiret liderleri, askeri ve sivil kişilerden kurduğu konseyin Zubaidi’nin başkanlığında Güney Yemen’in idaresini devralacağı açıklandı.

Referandum açıklamasının, Yemen’de yeni kargaşalara yol açacağı kaydedildi. Hadi’nin hükumeti, bölünmeyi derinleştireceği ve Husi asilerin koz olarak kullanacaklarını söyleyerek Zubaidi tarafından kurulan konseyi reddetti.

Güney Yemenlilerin, kuzeydeki yetkililerin güneyin kaynaklarını sömürdükleri, güneylileri işsiz bıraktıklarına inandığı kaydedildi.