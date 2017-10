Türkiye Gazetesi

Irak’ta günlerdir beklenen Kerkük operasyonu başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) gerçekleştirdiği yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük’ü de topraklarına katmaya çalışan IKBY lideri Mesud Barzani bütün uyarılara rağmen geri adım atmadı. Bunun üzerine Irak Başbakanı Haydar İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük’teki bütün bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdikten sonra operasyonu başlattı. Sabahın ilk saatleriyle birlikte Irak güvenlik güçleri ilerlemeye başladı ve birkaç saat içinde büyük petrol sahaları, petrol ve gaz şirketleri, şehrin sanayi bölgesi, K1 ve Keyvan askerî üslerini geri almayı başardı.

PEŞMERGE İKİYE BÖLÜNDÜ

Operasyon öncesi “kanımızın son damlasına kadar savaşacağız” diyerek Irak ordusuna meydan okuyan Peşmerge kuvvetleri hiçbir direniş gösteremedi. Talabani’nin Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı Peşmergelerin şehrin güney cephesinden çekilmesi Peşmerge kuvvetlerini ikiye böldü. IKBY lideri Mesud Barzani’ye bağlı KYB Peşmergeleri, KDP’ye bağlı Peşmergelerin çekilmesine tepki gösterdi. KYB Peşmerge Sorumlusu Vesta Resul “Geceden bu yana karşımıza hiç direnemeyeceğimiz düzeyde askeri sevkiyatlar yapıldı. 350 tank ve ağır silahla dört birliğimize saldırıldı. Irak ordusuna denk bir gücümüz olmadığı için çekilmek zorunda kaldık” diyerek kendilerini savunmaya çalıştı. Öğlen saatlerine doğru ise Kerkük havalimanı da Irak ordusunun kontrolüne geçti. Gece çatışmaların yaşandığı Tuzhurmatu’ya giren Irak ordusu, Türkmen ilçesinin kontrolünü tamamen ele geçirdi.

SABAH BAŞLADI, AKŞAM BİTTİ

Irak ordusunun hızlı ilerleyişi çatışmasının ortasında kalmak istemeyen halk, kaçmaya başladı. Binlerce sivil Süleymaniye ve Erbil’e doğru kaçtı. Öğleden sonra Irak ordusu tanklarla Kerkük’ün dış mahallelerinden girmeye başladı, şehrin girişindeki IKBY bayrakları indirilerek yerine Irak bayrağı çekildi. Sokaklara dökülen Türkmen ve Araplar, Irak askerlerini sevinçle karşıladı. Akşam olmadan önce de Kerkük’ün tamamı Irak askerlerinin kontrolüne geçti.

HAŞDİ ŞABİ’DEN DIŞARIDAN DESTEK

Irak Başbakanı Haydar İbadi, daha önce görevden aldığını aldığını açıkladığı Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in yerine Arap asıllı Rakan Said Ali Cuburi’yi atadı. Barzani’ye yakın haber siteleri atama haberini verirken “Cuburi, Kürtlere düşmanlığıyla biliniyor” yorumunda bulundu. Kerkük’e terörle mücadele gücü, 9. Tugay ve federal polisin girdiğini belirten Irak Başbakanı İbadi “Kerkük’te çatışma yaşanmadan geniş bölümde kontrolü sağladık. Ortak Operasyonlar Komutanlığı altında bulunan Haşdi Şabi de, Silahlı Kuvvetlere Kerkük dışında destek sunuyor” diye konuştu.

ABD: OPERASYONLARA SON VER ÇAĞRISI

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Kerkük’teki bütün taraflara askeri operasyonları durdurma çağrısı yaptı. Yazılı yapılan açıklamada, “Kerkük’teki şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Yaşanacak herhangi bir can kaybı konusunda üzüntü içerisindeyiz” denildi. Açıklamada, tarafların sakinleşmesi talep edilirken, “Gerginliği azaltmak ve çatışmaları önlemek için merkezi ve bölgesel yönetim yetkilileriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz” ifadeleri yer aldı.