Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından, Azerbaycan halkı son yüzyılda ikinci kez kendi geleceğini belirleme şansı yakalayarak bağımsızlığını ilan etti. Bu Azerbaycan siyasi tarihinde ikinci bağımsızlık zaferi oldu.

Azerbaycan Ali Meclisi, 18 Ekim 1991 oturumunda tarihî, ''Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığı'' anayasal tasarısını oybirliği ile kabul etti.

29 Aralık 1991 yılında Azerbaycan'da halkoylaması yapılarak tek bir soru soruldu; ''Siz 'Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığı' anayasa tasarısını onaylıyor musunuz?''.

Bu süreçte Azerbaycan halkı Azerbaycan'ın bağımsızlığından yana oy kullandı.

Mayıs 1992'de Azerbaycan Millî Meclisi, Üzeyir Hacibeyov'un bestesi ve Ahmet Cavad'ın şiiri ile Azerbaycan İstiklal Marşı'nı onayladı.

Hemen ardından, parlamento tarafından, 3 renkli ve ay yıldızlı Devlet Bayrağı ve Devlet Arması onaylandı.

Sovyetler Birliği egemenliğine gireren ilk bağımsızlığını kaybeden Azerbaycan, böylece 18 Ekim 1991 yılından itibaren yeniden bağımsız bir ülke oldu ve bugün Azerbaycan'da millî bayram ilan edildi.