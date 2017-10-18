Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇKP'nin 19. Ulusal Kongresi, başkent Pekin’deki Tienanmen Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda başladı.

Şi, açılış oturumunda "Orta Düzeyli Refah Toplumu İnşasındaki Başarı ve Çin Tipi Sosyalizmin Yeni Dönemi" adlı çalışma raporunu sundu.

Raporun ülkenin geçen 5 yılda yaptığı önemli ilerlemeleri içerdiğine değinen Şi, gelecekte müreffeh toplum inşa edilmesine yönelik hedef ve çalışmalardan bahsetti.

Çin usulü sosyalizmin 2020 ile 2050 yılları arasında yeni bir döneme gireceğini ifade eden Şi, bu dönemde orta ve ileri seviyede müreffeh, güçlü ve uyumlu bir toplumun inşası ile ÇKP’nin sosyalist yapısının modernleşmesinin sağlanacağını söyledi.

Şi, "ÇKP, taşra ve kentler arasındaki eşitsizlik, bölgeler arası adil olmayan gelir dağılımı sorunlarıyla yüzleşmeye hazır olmalı ve Çin'in egemenliğine yönelik çabalara karşı çıkmalı. İnsanlarımız, iş, eğitim, sağlık, gayrimenkul ve yaşlı bakım alanlarında birçok sorunla karşılaşıyor.” diye konuştu.

Partide yolsuzluğa tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayan Şi, ÇKP içinde reform yapılacağını belirtti ve parti üyelerine Çin’in birliğine, egemenliğine zarar verecek tüm çabalara karşı çıkmaları çağrısında bulundu.

Diğer ülkeler ile ticari ilişkilere de değinen Şi, "Çin’in kapıları dış dünyaya kapanmayacak ve gittikçe dışa açık hale gelecek." dedi.

Devlet Başkanı Şi, bu kapsamda Kuşak ve Yol inisiyatifinde kazanç ve küreselleşme adımlarına öncelik verilmesi ve inovasyon kapasitesinin inşasında dışa açıklığın artırılması gerektiğini ifade etti.

Çin’in dış ticaretinin genişletileceğini vurgulayan Şi, ülkenin ekonomik kalkınmasında önceliğin kalitenin artırılması olacağını ifade etti.

Çin’in 2012’den bu yana birçok başarıya imza attığına dikkati çeken Şi, 5 yıllık dönemde ekonomi, reformlar, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, yaşam standartlarının yükseltilmesi, ekolojik medeniyetin inşası, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun canlandırılması ve güçlendirilmesi, Hong Kong, Makau ve Tayvan ile ilişkiler, uluslararası diplomasi gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Pekin’de 24 Ekim'de sona erecek kongreye, eyaletler, özerk bölgeler, hükümet, asker, devlet şirketleri ve parti tabanı temsilcilerinden 2 bin 287 delege katılıyor. Kongrede ÇKP Merkezi Komitesi üyeleri, ÇKP Politbüro Komitesi ve Politbüro Daimi Komitesi üyeleri yenilenecek.

Kongreyi yerli ve yabancı 3 binden fazla basın mensubu takip ediyor.