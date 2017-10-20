Pentagon, terör örgütü DEAŞ'tan ABD güçlerinin desteğindeki PKK/PYD'li teröristlerin eline geçen Suriye'nin Rakka kentinde Öcalan posteri açılması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Rakka'da poster açılmasını kınıyoruz" ifadesine yer verildi.