Pentagon, terör örgütü DEAŞ'tan ABD güçlerinin desteğindeki PKK/PYD'li teröristlerin eline geçen Suriye'nin Rakka kentinde Öcalan posteri açılması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Rakka'da poster açılmasını kınıyoruz" ifadesine yer verildi.
ABD'den 'Rakka'da Öcalan posteri' açıklaması
20.10.2017 - 21:08 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rakka'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasını kınadığını bildirdi.
Etiketler : rakka,suriye,
512982 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/512982.aspx
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