Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gentiloni, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Brexit müzakerelerine atfen, "Birincisi, bir anlaşma olmamasına inanmak istemiyorum. İkincisi, bir anlaşma olmayacağına da inanmak istemiyorum. Çünkü tüm aktörler bir anlaşmaya varılamamasının hata olacağının farkında." dedi.

İtalya Başbakanı, bu durumun, Britanyalılara ve aynı şekilde AB vatandaşlarına da olumsuz sonuçları olabileceğine dikkati çekti.

İtalya’nın İngiltere’nin dostu olduğunu dile getiren Gentiloni, iki ülkenin ortak çıkarları bulunduğunu vurguladı.