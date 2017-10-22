Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova'da halk, belediye başkanları ve meclis üyelerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.Oy kullanma işlemi TSİ 08.00'de başladı. Kayıtlı 1 milyon 890 bin 952 seçmen, 2 bin 505 sandıkta TSİ 20.00'ye kadar oy verebilecek.Seçimlerde 25 bağımsız adayın yanı sıra 35 siyasi parti, 1 koalisyon, 30 sivil girişimden 7 bin 100 kişi yarışıyor. Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı ülkede seçmenler, 38 belediye başkanını ve belediye meclis üyesini belirleyecek.

Kosova’daki Türk partilerinden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), güneybatıdaki Prizren'de belediye başkan adayı çıkaran tek Türk partisi olurken, Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da ise KDTP ve Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) belediye başkan adayı gösterdi.