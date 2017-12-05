Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Muceb, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından ifadeye çağrılanların sayısının 320'ye ulaştığını, bunlardan bazılarının savcılığa sevk edildiğini, şu ana kadar tutuklananların sayısının ise 159 olduğunu belirtti.

Yolsuzlukla suçlananların çoğunun anlaşmayı kabul ettiğini ve haklarındaki işlemlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Muceb, gözaltına alınanlar ile onlarla bağlantılı 376 kişiye ait banka hesabının dondurulduğu bilgisini verdi.

Ülkedeki yolsuzluk davalarının iki aşamada gerçekleştiğini vurgulayan Muceb, şunları kaydetti:

"Birincisi müzakere ve anlaşma. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, kamuoyu çıkarına uygun şekilde karar veriyor. Bu aşamanın birkaç hafta içinde bitmesi bekleniyor. Gözaltındakiler, bu aşamada istedikleri ile iletişim kurabiliyor. Yolsuzlukla suçlanan kişi, anlaşmayı kabul etmez ya da suçunu inkâr ederse başsavcılığa sevk ediliyor. İkinci aşama da savcılığa sevk edilmesinin ardından başlayan rutin işlemlerdir."

Yolsuzlukla suçlanan kişilerin soruşturma ve mahkeme safhasında avukat tutmanın yanı sıra birçok hakka sahip olduğuna dikkati çeken Muceb, yolsuzluk davaları kapsamında gözaltına alınanlara yönelik herhangi bir işkence uygulamasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.