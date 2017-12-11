Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Cafer İzeddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Yabud beldesindeki evine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Adnan'ı gözaltına aldığını" söyledi.

Adnan'ın, gözaltına alınmasını protesto etmek için açlık grevi başlatma ve konuşmama yönündeki kararını ailesiyle paylaştığını aktaran İzeddin, Adnan'ın nerede tutulduğunu ise bilmediklerini ifade etti.

İsrail yönetimince defalarca tutuklanan İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Adnan, 2012 yılında da 67 gün aralıksız açlık grevini sürdürmüştü.