Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, geçtiğimiz hafta düzenlenen Singapur Air Show'da 16 helikopter satın alınacağına ilişkin Kanada ile anlaşma imzalamıştı. Daha sonra Kanada, uçakların Filipinler'de isyancılara yönelik operasyonlarda kullanılacağına ilişkin gelen bilgi üzerine anlaşma ile ilgili inceleme başlatmıştı.

Lorenzana, Kanada'yla yapılan anlaşmanın bu hafta içerisinde iptal edileceğini ifade ederek, “Helikopterler için Kore, Rusya, Çin ve Türkiye’ye ve diğer ülkelere bakıyoruz” dedi.



Kanada’nın helikopterlerin kullanım amacına ilişkin eleştirisine yönelik Lorenzana, “Helikopterleri onlardan istemiyoruz, bu helikopterleri satın alıyoruz. Bu helikopterleri ne amaçla kullandığımız bizi ilgilendirir” diye konuştu.