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Haberler > Dünya > Zelenski'den Putin açıklaması: "Tüm dünya ona baskıyı artırmalı!"

Zelenski'den Putin açıklaması: "Tüm dünya ona baskıyı artırmalı!"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zelenski&#039;den Putin açıklaması: &quot;Tüm dünya ona baskıyı artırmalı!&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'ye Senato'dan geçen yardım paketi için teşekkür ederek tüm dünyaya Putin'e yönelik "baskıyı artırma" çağrısında bulundu.

Hürriyet'in haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden ve ABD halkına destekleri için teşekkür ederek, “Başkan Biden'a, ABD Kongresine ve Putin'e boyun eğmek yerine onun yelkenlerini suya indirmenin gerekliliğinin farkında olan tüm Amerikalılara minnettarım; zira ancak o zaman özgürlüğe yönelik tehditler gerçekten azalacaktır. Birlikte bunu gerçekleştirebiliriz” dedi.

"TELAFİ EDECEĞİZ"

Tasarının imzalanmasını beklemekle geçirdikleri altı ayı telafi edeceklerini söyleyen Zelenski, şu ifadelere yer verdi:

“Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm iş birliği, şiddet ve kaos içinde değil kurallara göre yaşamak isteyen tüm dünyayı güçlendirmektedir. Şimdi, tartışma ve şüphe içinde geçen altı ayı telafi etmek için her şeyi yapacağız.

"PUTİN'İN PLANLARINI ONA KARŞI ÇEVİRMELİYİZ"

Rus işgalcinin bu süre zarfında yapmayı başardıklarını ve Putin'in şu anda planladıklarını ona karşı çevirmeliyiz. Cephedeki tüm eylemleri, enerji sektörümüze ve altyapımıza yönelik tüm saldırıları, şehirlerimize ve köylerimize yönelik tüm terörü, tüm bunlar bizi dünyada yaşama gerçekten değer veren herkesi Rusya'ya daha fazla baskı yapmak için harekete geçirmelidir. Başkan Biden ile yaptığımız tüm anlaşmaların yüzde yüz uygulanması çok önemlidir. Teşekkürler Amerika.”

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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