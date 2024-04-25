Nijerya'da fırtına nedeniyle yıkılan cezaevinden 119 mahkum firar etti

Nijerya'nın Niger eyaletinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bir cezaevinde yıkım gerçekleşti. Yıkımın ardından 119 mahkum firar etti.

Nijerya'da Federal Başkent Bölgesi (FCT) Cezaevi Sözcüsü Adamu Duza, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetli yağmur ve fırtınanın dün Niger'deki Suleja bölgesinde bulunan cezaevinin bir bölümünün yıkılmasına neden olduğunu belirtti.

SADECE 10 MAHKUM YAKALANDI

Bu nedenle cezaevindeki 119 mahkumun firar ettiğini kaydeden Duza, güvenlik güçlerinin başlattığı arama çalışmalarında şimdiye kadar 10 mahkumun yakalandığını aktardı.