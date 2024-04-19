20 yıllık firar sona erdi! Son siparişini jandarmaya teslim etti

Aydın'da 20 yıl önce işlediği cinayetin ardından firar eden zanlının kurye olarak çalıştığı tespit edildi. Firari zanlı, jandarmanın verdiği yemek siparişi sonrası yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2004 yılında baba ve iki oğlu, aralarında husumet bulunan bir şahsı silahlı saldırıda öldürdü. Olaydan sonra şahıslardan biri yakalanırken, baba ve diğer oğlu K.Ü. kayıplara karışarak izini kaybettirdi.

Olayla ilgili dosya yeniden ele alındı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aydın İl jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu. Ekipler dava dosyası üzerinde 6 Şubat 2024 tarihinden itibaren çalışmaya başlarken, zaman aşım süresinin dolmasına az bir süre kala çalışmaları yoğunlaştırıldı.

KURYE OLARAK ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Aydın jandarmasının titiz çalışmasının ardından A.B. isimli şahsın öldürülmesi olayının firari şüphelisi K.Ü.'nün İzmir'in Bornova ilçesinde yemek sipariş edilen bir firmada kurye olarak çalıştığı, olayın diğer failleri olan babası A.Ü.'nün 2018 yılında öldüğü, kardeşi A.Ü.'nün ise olayın ardından yakalanarak tutuklandığı belirlendi.

SON SİPARİŞİNİ JANDARMAYA TESLİM ETTİ

Aydın’dan İzmir’e giden özel ekip, olayın firarisi K.Ü.’yü yakalamak için hazırladığı planı devreye koydu. Jandarma, müşteri olarak şahsın çalıştığı yemek işletmesinden sipariş verdi. Olaydan habersiz K.Ü. hazırlanan siparişi getirerek jandarma ekiplerine teslim edince 20 yıl sonra yakalandı.

İzmir’de özel ekip tarafından yakalanan şahıs, Aydın’a getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.