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Define operasyonu diye gittiler gerçek bambaşka çıktı: Olay jandarmadan emniyete geçti!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Define operasyonu diye gittiler gerçek bambaşka çıktı: Olay jandarmadan emniyete geçti!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'da jandarma ekipleri, define avcılarının kazı ihbarına gitti ancak bambaşka bir manzarayla karşılaştı. Ekipler, olay yerinde toprağa gömülü halde çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Görevi emniyet ekipleri devralırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen olayda, Kevenli kırsalı define avcılarının uğrak yeri oldu. Bölgede kazı yapan definecileri vatandaşlar jandarma ekiplerine bildirdi. 

Erek Dağı eteklerindeki alana giden jandarma ekipleri, yere gömülü vaziyete mühimmat tespit etti.

Define operasyonu diye gittiler gerçek bambaşka çıktı: Olay jandarmadan emniyete geçti! - 1. Resim

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GÖREVİ EMNİYET DEVRALDI

Jandarmanın ardından görevi emniyet ekipleri devraldı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, içerisinde patlayıcı malzemenin de bulunduğu alanda çalışma başlattı.

Define operasyonu diye gittiler gerçek bambaşka çıktı: Olay jandarmadan emniyete geçti! - 2. Resim

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KAZI ALANINDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Define operasyonu diye gittiler gerçek bambaşka çıktı: Olay jandarmadan emniyete geçti! - 3. Resim

Ekipler çalışmanın ardından kazı alandaki mühimmatı ele geçirdi. Bölgede kim ve kimlerin kazı yaptığı araştırılırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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