Define operasyonu diye gittiler gerçek bambaşka çıktı: Olay jandarmadan emniyete geçti!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Van'da jandarma ekipleri, define avcılarının kazı ihbarına gitti ancak bambaşka bir manzarayla karşılaştı. Ekipler, olay yerinde toprağa gömülü halde çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Görevi emniyet ekipleri devralırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen olayda, Kevenli kırsalı define avcılarının uğrak yeri oldu. Bölgede kazı yapan definecileri vatandaşlar jandarma ekiplerine bildirdi.
Erek Dağı eteklerindeki alana giden jandarma ekipleri, yere gömülü vaziyete mühimmat tespit etti.
GÖREVİ EMNİYET DEVRALDI
Jandarmanın ardından görevi emniyet ekipleri devraldı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, içerisinde patlayıcı malzemenin de bulunduğu alanda çalışma başlattı.
KAZI ALANINDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler çalışmanın ardından kazı alandaki mühimmatı ele geçirdi. Bölgede kim ve kimlerin kazı yaptığı araştırılırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı