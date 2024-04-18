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Mağarada define faciası: 1 kişi öldü, mahsur kalanlar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi’nde kaçak kazı yapan defineciler göçük altında kaldı. Şahıslardan birisi göçük sonucu hayatını kaybetti, mahsur kalan 2 kişiye ulaşma çalışması sürüyor.

Bursa’nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii’nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada kayalar devrildi.

1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Uzun süredir mağaranın definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edildi. Yaklaşık 5 metrelik mağara içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, içeride iki kişinin daha olduğu bildirildi.

Mağarada define faciası: 1 kişi öldü, mahsur kalanlar var - 1. Resim

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İtfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri içeride kalanlar için kurtarma çalışması başlattı. Mağara girişinde bir kişinin cansız bedeni kameraya yansırken, yanı başında bulunan hortum da dikkat çekti.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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