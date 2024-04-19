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FETÖ firari eski emniyet müdürü gizli geçitte yakalandı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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FETÖ firari eski emniyet müdürü gizli geçitte yakalandı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü saklandığı hücre evinde yakalandı. Ş.Ü. yakalanacağını anlayınca hücre evine yaptırdığı gizli geçitten kaçarken yakayı ele verdi. 

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.'nün (53) Kayseri'de hücre evinde saklandığını tespit etti.

Adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan şüpheli, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü., emniyete götürüldü.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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