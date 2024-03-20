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FETÖ'nün önemli isimlerindendi: Eski Vali Ahmet Pek gaybubet evinde yakalandı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı." denildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pek, Sivas’ta adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Pek, Sivas’ta adliyeye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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