FETÖ'nün önemli isimlerindendi: Eski Vali Ahmet Pek gaybubet evinde yakalandı!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Mart 2024 17:52 - Güncelleme: 20 Mart 2024 20:20 - Güncelleme:

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı." denildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pek, Sivas’ta adliyeye sevk edildi.