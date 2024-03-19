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Haberler > Gündem > Hakan Fidan, FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı

Hakan Fidan, FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı olduğu dönemde FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın odasında bulunan dinleme cihazlarının işaret olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanlığı döneminde FETÖ'nün nasıl kendini ele verdiğini anlattı. Bakan Fidan, 7 Şubat MİT Kumpası öncesinde dönemin Başbakanı Erdoğan'ın odasında bulunan dinleme cihazlarına dikkat çekti.

CNN Türk'e konuşan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

MİT'E GELDİĞİMDE FETÖ'NÜN ZEHİRLİ SARMAŞIĞINI GÖRDÜM

MİT'e geldiğimde artık sistemin zehirli bir sarmaşık gibi FETÖ tarafından ele geçirilemeye başladığını görmüştüm. Adına paralel devlet dediğimiz bunu hakim kılmaya yönelik bir çaba vardı.

ERDOĞAN'IN ODASINDA DİNLEME CİHAZI BULDUK

28 Aralık 2011 MGK günü o zaman Başbakanlık Müsteşarıydı Efkan Bey. Biz bu tehdidinin farkındayız. Bunu yönetmek gerekiyordu. Biz MGK'dayken Başbakanın kendi konutuna ve resmi konutuna tim gönderdik ve dinleme cihazları bulduk. FETÖ'cülerin koyduğu dinleme cihazlarıydı bunlar. O bu konunun nasıl ilan edileceğini biliyordu. Biz bunu bulduk ve raporladık. FETÖ'cüler bunu bildiler. Uludere kazası oldu.

FETÖ'CÜ YAYIN ORGANLARI ÜSTÜMÜZE ATMAYA ÇALIŞTI

FETÖ'cü yayın organları bunu bizim üzerimize atmaya çalışıyorlar. Bunlar kendi üstlerine gelineceğini biliyorlar, suçları ortaya çıktı ve artık MİT'i hedefe koydu. Çünkü bunu MİT ortaya çıkardı. İlk önce bunu başlattı. Cumhurbaşkanımız bir cuma namazı çıkışında bunlara örtülü bir mesaj verdi.

7 ŞUBAT'TA KRİZ PATLADI

7 Şubat'ta kriz patladı. FETÖ'ye karşı Cumhurbaşkanımızın önderliğinde mücadele başlattık. Milli mücadele dönemi gerçekten. Daha sonra da 2016 çıkardık attık FETÖ'yü. Biz o zaman da endişe etmedik şimdi de endişe etmiyoruz. Türkiye'nin düşmanlarıyla mücadeleyi Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde canla başla devam ettiririz.

Hakan Fidan, FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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