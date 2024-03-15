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Haberler > Gündem > "Bu kadar çok FETÖ'cü ortalıkta mı?" Ali Yerlikaya'dan merak edilen soruya cevap

"Bu kadar çok FETÖ'cü ortalıkta mı?" Ali Yerlikaya'dan merak edilen soruya cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Bu kadar çok FETÖ&#039;cü ortalıkta mı?&quot; Ali Yerlikaya&#039;dan merak edilen soruya cevap

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. "Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?" sorusunu cevaplandıran Yerlikaya, "Biz biliyoruz ki; 'Su uyur FETÖ uyumaz.' Yaptığımız operasyonlarla kılıktan kılığa giren bu ihanet yapılanmasının kökünü kazıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ve operasyonlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Yerlikaya'ya "Bugün hâlâ FETÖ operasyonlarının sürdüğünü görüyoruz. Bu kadar çok FETÖ’cü hâlâ ortalıkta mı? Saklanarak mı yaşıyorlar?" sorusu yöneltildi.

"KILIKTAN KILIĞA GİREN BU YAPILANMANIN KÖKÜNÜ KAZIYORUZ"

Yerlikaya bu soruyu şu ifadelerle cevapladı: "Biz biliyoruz ki; 'Su uyur FETÖ uyumaz.' Yaptığımız operasyonlarla kılıktan kılığa giren bu ihanet yapılanmasının kökünü kazıyoruz... Örgütün sözde 'Askeri Mahrem Yapılanması', 'Emniyet Mahrem Yapılanması', 'Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulunanları, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunanları, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınan ve haklarında ‘aranma’ kaydı bulunanları tek tek tespit edip adalete teslim ediyoruz.

"FETÖ'YE YÖNELİK 4.130 OPERASYON YAPTIK"

15 Temmuz gecesi, milletimizin omuzlarımıza yüklediği yükün de sorumluğun da farkında olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz dönemde FETÖ’ye yönelik; 4.130 operasyon yaptık. 6.260 şüpheli gözaltına alındı. 1.312’si tutuklanırken, 1.290’ı hakkında adli kontrol kararı verildi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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