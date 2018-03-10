Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, saldırganın silahlı olduğu, gizlice girdiği gazievinde en az 3 kişiyi rehin aldığı ve polisle kısa süreli bir çatışmaya girdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ve henüz resmi açıklama yapmayan polis yetkilileri, şu aşamada herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı bilgisini basın mensuplarıyla paylaşmakla yetindi.

Eyaletin Yountville bölgesindeki yerleşke, ABD'deki en büyük gazievi olarak biliniyor ve yaklaşık bin kişiye hizmet ediyor. Tesiste 2. Dünya Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, 1. ve 2. Körfez Savaşlarında görev alıp sonrasında stres bozukluğuna bağlı sorunlar yaşayan gazilerin hizmet aldığı kaydediliyor.

Öte yandan, silahlı saldırgan ve rehine ihbarlarından sonra yerleşkeyi boşaltan polisin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileriyle operasyona devam ettiği bildirildi.