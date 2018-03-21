Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köln’de yaşayan 42 yaşındaki Davut Aliev, Hristiyanlaştırılan kızlarını geri almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliev’den yardım istedi. Azerbaycan vatandaşı olan Davut Aliev, 10 ve 12 yaşlarında olan kızlarının 7 yıl önce Köln Gençlik Dairesi tarafından elinden alındığını, geri verilmesi için her şeyi yaptığını fakat başarılı olamadığını söyledi. Eşiyle anlaşamadıkları için boşandıklarını söyleyen Aliev “Çocuklarımın vekaletini kazındım. Fakat eşimin şikâyeti üzerine Gençlik Dairesi, yavrularımı benden kopardı. Dört yıl bana göstermediler. Şimdi ise, haftada 3 saat bir refakatçi eşliğinde görebiliyorum. Türkçeyi unutmuşlar, Almanca anlaşmak zorunda kalıyorum. Kızlarım bana, ‘Bizi kiliseye götürdüler, vaftiz ettiler, biz bu dine inanıyoruz’ dediler. Yani Müslüman çocuklarımı Hristiyan yapmışlar. Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’ndan ricam bana yardım etsinler. Yavrularımı kurtarsınlar” dedi.

