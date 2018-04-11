Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkan Donald Trump, kişisel avukatı Michael Cohen’in ofisi ve evine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın düzenlemesine tepkisini sürdürüyor.

Trump, Twitter’dan yaptığı son açıklamasında FBI baskını üzerine "tam bir cadı avı" dedi.

FBI, Stormy Daniels’a, Trump’la ilişkisi konusunda 130 bin dolarlık sus payı ödemesinden dolayı mercek altında olan Michael Cohen’in mali evrak ve diğer kayıtlarına el koydu.

Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, FBI baskınını "utanç verici" olarak nitelemişti. Trump, "Bu utanç verici bir durum. Bu cadı avı sürekli devam ediyor. Bu, ülkemize, hepimizin savunduğu değerlere yönelik bir saldırı" ifadelerini kullanmıştı.