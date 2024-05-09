Çin'den Macaristan'a üstü düzey ziyaret... Kırmızı halıyla karşılandı!

Bir bu kalmıştı! Çin’de çakma panda

Bir bu kalmıştı! Çin’de çakma panda

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa turunun son durağında Macaristan'ı ziyaret etti. Üst düzey görüşmeler gerçekleştiren Xi Jinping, Macaristan'ın Çin nezdindeki önemine vurgu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme taahhüdüyle, bugün devlet başkanı sıfatıyla Macaristan'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Ticaret görüşmeleri ve Ukrayna konusunun hakim olduğu Avrupa gezisinin son ayağında Xi, ikili ilişkilerin "tarihin en iyi seviyesinde" olduğunu söyledi.

Xi Jinping, ziyareti sırasında Macaristan Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok ile ikili ilişkileri geliştirmeye, karşılıklı çıkarlarla ilgili konularda bilgi alışverişini ve iletişimi artırmaya teşvik etmeye hazır olduğunu ifade etti. Xi Jinping, Çin ve Macaristan'ın her zaman birbirlerine saygı duyduğunu, birbirlerine eşit davrandıklarını ve karşılıklı çıkar gözettiklerini de sözlerine ekledi.

Çin merkezli CGTN'nin görüntülerine göre, Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, perşembe sabahı başkent Budapeşte'deki Buda Kalesi'nde Sulyok ve Başbakan Viktor Orban ve eşleri tarafından karşılandı.

Xi Jinping, beş yıl aradan sonra ilk Avrupa turu için Fransa ve Sırbistan'a uğradıktan sonra Çarşamba gecesi Macaristan'a geldi .

Gezi, Çin ile Avrupa Birliği arasında ticaret ve Ukrayna'daki savaş konusunda derin bir ayrılığın olduğu bir dönemde gerçekleşti.

MACARİSTAN RUSYA İLE BAĞLARINI KORUDU

Çin gibi Macaristan da Rusya ile yakın bağlarını korudu ve Moskova'ya yaptırımlar ve Ukrayna'ya yardım da dahil olmak üzere NATO ve AB'nin Rusya'ya karşı aldığı önlemlere uymayı sıklıkla reddetti.

Macaristan aynı zamanda bloğun “riski azaltma” gündemine karşı olduğunu dile getiren ve insan haklarını eleştiren açıklamalarını engelleyen AB'nin Çin'e en yakın ülkesi olarak görülüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de geçen ay Pekin'de mevkidaşı ile yaptığı görüşmede benzer bir mesaj vermişti.

Budapeşte'nin Temmuz ayında AB dönem başkanlığını devralmasıyla Wang, Macaristan'dan "pragmatik ve makul" şekilde Çin-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaya çağırdı.

Xi'nin çarşamba gecesi Budapeşte'ye gelişi sırasında yayınlanan bir açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin ve Macaristan'ın güvenilir dostlar ve ortaklar olduğunu ve aralarındaki bağların "karşılıklı saygı" ve "kazan-kazan işbirliği" örneği teşkil ettiğini söyledi.