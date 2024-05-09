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Bir bu kalmıştı! Çin’de çakma panda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir bu kalmıştı! Çin’de çakma panda

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her ürünün çakmasını yapmasıyla meşhur olan Çin, işi büyüttü. Bir hayvanat bahçesi, pandanın çakmasını yaptı.

MEHMET EMİN ARVAS'IN HABERİ -  Jiangsu eyaletindeki Taizhou Hayvanat Bahçesi yöneticileri, ziyaretçi çekmek için iki Chow Chow köpeğini siyah beyaz boyalarla boyayarak, tüylerini de kırkarak pandalara benzetti.

FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Yöneticilerin foyası, köpeklerdeki boyaların akmasıyla ortaya çıktı. Fotoğrafl arın sosyal medyaya düşmesiyle hayvanat bahçesine büyük tepki yöneltildi.

"GERÇEK PANDAMIZ OLMADIĞI İÇİN BU YOLA BAŞVURDUK"

Hayvanat bahçesi sözcüsü “Gerçek pandamız olmadığı için bu yola başvurduk. Boyanın hayvanlara zararı yok. İnsanlar da saçlarını boyuyor” sözleriyle kendilerini savunmaya çalıştı. Çin’de başka bir hayvanat bahçesi de 2001’de bir köpeği kurt olarak sergilemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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