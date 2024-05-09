Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'dan Batı'ya gözdağı: "Batı bizi Nükleer caydırıcılığımızı artırmaya zorluyor!"

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: "Batı bizi Nükleer caydırıcılığımızı artırmaya zorluyor!"

Düzenleyen: / Kaynak: Euronews
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan Batı&#039;ya gözdağı: &quot;Batı bizi Nükleer caydırıcılığımızı artırmaya zorluyor!&quot;

Dünya Haberleri  / Euronews

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 'Rusya'nın, Batı'nın gerilimi tetikleyici eylemleri nedeniyle "nükleer caydırıcılığını arttırmak" zorunda hissettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Rakiplerimizi, tırmandırdıkları tansiyonun bizi nükleer caydırıcılık önlemlerimizi güçlendirmek anlamına gelecek adımlar atma ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktığı konusunda uyarıyoruz." dedi.

Devlet haber ajansı RIA, Ryabkov'un, Moskova'nın devlete yönelik varoluşsal bir tehdit durumunda nükleer silahların kullanılmasına izin veren kendi doktrinini değiştirmediğini hatırlattığını aktardı.

"İHTİYAÇLARIMIZI ANALİZ EDİYORUZ"

Bir toplantıda Moskova'nın nükleer doktrinini değiştirmediğini anımsattığı belirtilen Sergey Ryabkov'un, "Şu anda bu konuda herhangi bir değişiklik yok. Ancak dünyadaki durumun kendisi değişiyor. Dolayısıyla Güvenliğimizi sağlamak için potansiyel ihtiyaçlarımızı sürekli olarak analiz ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Ryabkov'un, "Rakiplerimizi, tırmandırdıkları tansiyonun bizi caydırıcılık önlemlerimizi güçlendirmek anlamına gelecek adımlar atma ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktığı konusunda uyarıyoruz." dediği belirtildi.

NÜKLEER TATBİKAT

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta başında yaptığı bir açıkalamda, Moskova'nın taktik nükleer silahların kullanımını simüle eden bir askeri tatbikat düzenlemeyi planladığını duyurmuştu.

Tatbikatların "Batılı bazı yetkililerin Rusya Federasyonu ile ilgili kışkırtıcı açıklamalarına ve tehditlerine" yanıt olarak gerçekleşeceği belirtilmişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle gerçekleştirilecek tatbikatın "stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin savaşa hazır olmalarını sağlamak" olduğu ifade edilmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Euronews
Günlük 1500 liraya çalışacak işçi bulamıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı - Dünyaİsrailli Bakan'dan Biden'ı kızdıracak paylaşımİsrail'in sahneye çıkması Eurovision'u karıştırdı! Protestolar şarkıyı gölgede bıraktı - DünyaProtestolar şarkıyı gölgede bıraktıSelle mücadele eden Brezilya'da, iki kasabayı birbirine bağlayan köprü çöktü - Dünya2 kasabayı birbirine bağlayan köprü çöktüAvrupa'daki üniversiteler İsrail'e karşı tek yumruk... Viyana ve Amsterdam'daki gösterilerde onlarca öğrenci gözaltına alındı! - DünyaÜniversiteler İsrail'e karşı ayakta!Ermenistan ile Rusya'dan Moskova'da kritik zirve - DünyaPaşinyan kaderine terk etmekle suçlamıştı!Bir bu kalmıştı! Çin’de çakma panda - DünyaÇin işi büyüttü, pandanın da çakmasını yaptı!
Sonraki Haber Yükleniyor...