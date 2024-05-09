Rusya'dan Batı'ya gözdağı: "Batı bizi Nükleer caydırıcılığımızı artırmaya zorluyor!"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 'Rusya'nın, Batı'nın gerilimi tetikleyici eylemleri nedeniyle "nükleer caydırıcılığını arttırmak" zorunda hissettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Rakiplerimizi, tırmandırdıkları tansiyonun bizi nükleer caydırıcılık önlemlerimizi güçlendirmek anlamına gelecek adımlar atma ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktığı konusunda uyarıyoruz." dedi.

Devlet haber ajansı RIA, Ryabkov'un, Moskova'nın devlete yönelik varoluşsal bir tehdit durumunda nükleer silahların kullanılmasına izin veren kendi doktrinini değiştirmediğini hatırlattığını aktardı.

"İHTİYAÇLARIMIZI ANALİZ EDİYORUZ"

Bir toplantıda Moskova'nın nükleer doktrinini değiştirmediğini anımsattığı belirtilen Sergey Ryabkov'un, "Şu anda bu konuda herhangi bir değişiklik yok. Ancak dünyadaki durumun kendisi değişiyor. Dolayısıyla Güvenliğimizi sağlamak için potansiyel ihtiyaçlarımızı sürekli olarak analiz ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Ryabkov'un, "Rakiplerimizi, tırmandırdıkları tansiyonun bizi caydırıcılık önlemlerimizi güçlendirmek anlamına gelecek adımlar atma ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktığı konusunda uyarıyoruz." dediği belirtildi.

NÜKLEER TATBİKAT

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta başında yaptığı bir açıkalamda, Moskova'nın taktik nükleer silahların kullanımını simüle eden bir askeri tatbikat düzenlemeyi planladığını duyurmuştu.

Tatbikatların "Batılı bazı yetkililerin Rusya Federasyonu ile ilgili kışkırtıcı açıklamalarına ve tehditlerine" yanıt olarak gerçekleşeceği belirtilmişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle gerçekleştirilecek tatbikatın "stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin savaşa hazır olmalarını sağlamak" olduğu ifade edilmişti.