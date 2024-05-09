Ermenistan ile Rusya'dan Moskova'da kritik zirve

Son zamanlarda aralarında ciddi sorunların olduğu bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Moskova'da bir araya geldi ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi'nin ardından Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

BÖLGESEL GÜVENLİK VURGUSU

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ekonomide işbirliğine önem verdiklerini belirterek, "Ermenistan'ın AEB ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi 14 kat arttı. İkili ilişkiler de oldukça başarılı bir şekilde gelişiyor. Karşılıklı ticaret hacmi 7 milyar doları geçti. ​​​​​​Ticari ve ekonomik ilişkilerimizde daha önce böyle bir rakam görülmedi. Elbette, ticaret hacminin büyümesinden ziyade bölgede güvenlikle ilgili konular da var." dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da ikili ilişkiler ve bölgesel konuların önemine işaret ederek, "Son kez geçen yılın aralık ayında görüşmüştük. Elbette, o günden bu yana istişare edilmesi gereken konular birikti." ifadesini kullandı. Putin-Paşinyan görüşmesi, yaklaşık bir saat sürdü.

RUSYA'YA TEPKİ

Ermenistan'da genel olarak halk ve bürokrasi, Azerbaycan'a karşı verilen savaşta ve Karabağ'ın kaybedilmesinde Rusya'dan destek alınamadığı gerekçesiyle öfkeli. Ermenistan tarafı, birçok kez Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) taraf olmasına rağmen savaşta Rusya'dan destek göremediklerini, dolayısıyla savaşın kaybedilmesini Rus desteğinden mahrum kalınmasına bağlıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, birçok kez Rusya ile aralarında bölgesel güvenlikle ilgili sorunlar olduğunu, Rusya'dan destek göremediklerini ve bu sebeple Batı ile ilişkileri geliştireceklerini açıklamıştı.