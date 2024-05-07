Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan radikal çıkış: "Türkiye ve Azerbaycan ile düşmanlığı sonlandırmalıyız!"

Vladimir Putin, beşinci kez yemin ederek yeniden Rusya Devlet Başkanı oldu

Vladimir Putin, beşinci kez yemin ederek yeniden Rusya Devlet Başkanı oldu

Azerbaycan ile Ermenistan arasında kritik görüşme: Dışişleri Bakanları 10 Mayıs'ta bir araya gelecek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında kritik görüşme: Dışişleri Bakanları 10 Mayıs'ta bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Erivan'ın Kasım ayından önce Bakü ile düşmanlığı sona erdirmeye ve ilkelere dayalı bir barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

Paşinyan, bugün düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in barış anlaşmasının Kasım ayına kadar imzalanabileceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Kasım ayına kadar barış anlaşması imzalanması fikrine katılıyorum ve bunun için üzerinde mutabakata varılan tüm ilkelerin anlaşmaya kaydedilmesi gerekiyor" dedi.

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"İLERLEME KAYDETMEYİ UMUYORUZ"

Başbakan, "Bu ilkelerin ana hatlarını çizip imzalamak gerekiyor, ben de o mantığa katılıyorum ama bu hafta sonuna kadar imzaları atacağımızı şimdi söylemezsem anlaşma üzerinde henüz uzlaşamamışız demektir" dedi. Paşinyan, Kazakistan'ın Almati'de kentinde düzenlenmesi planlanan Dışişleri Bakanları toplantısında ilerleme sağlanacağını umduklarını ifade etti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeihun Bayramov arasında 10 Mayıs'ta Kazakistan'ın Almatı kentinde bir görüşme gerçekleştirilecek.

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Paşinyan, "Önceliğimiz, bölgemizde düşmanlığın kontrolsüz bir şekilde artmamasını sağlamak, ikinci olarak bunun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve nihayetinde uzun vadeli strateji çerçevesinde tamamen ortadan kaldırmak." ifadesinde bulundu.

UZUN VADEDE BARIŞ HEDEFİ

Başbakan Paşinyan, bu bağlamda "Barış Kavşağı" projesinin önemine vurgu yaptı. Ekonomik kanalların açık olması ve ticari faaliyetler için kullanılması durumunda, düşmanlığı yönetmenin ve azaltmanın mümkün olduğuna inanıyor. Paşinyan, ekonomik kazanımları siyasi kaygılarla birleştirerek projeyi bölgede uzun vadeli barış ve refah için uygulanabilir bir çözüm olarak görüyor.