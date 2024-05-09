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Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun restine cevap: "Biden İsrail'i yalnız bırakmadı"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beyaz Saray&#039;dan Netanyahu&#039;nun restine cevap: &quot;Biden İsrail&#039;i yalnız bırakmadı&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e silah yardımına son vermesinin ardından İsrail'in yalnız bırakıldığı iddialarına cevap geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Biden'ın İsrail'i yalnız bıraktığını söylemek gerçeklikten uzak." denildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'e silah göndermeyi durduracaklarına ilişkin açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu "Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" diyerek rest çekmişti. Netanyahu'nun sözlerinin ardından ABD'den açıklama geldi. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Refah'a girmek Hamas'ı kalıcı mağlup etme hedefini gerçekleştirmez. Başkan Biden'ın İsrail'i yanlız bıraktığını söylemek gerçeklikten uzak." ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun restine cevap:

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Jhon Kirby şunları söyledi:

"İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini paylaşıyoruz, ancak Refah'a kapsamlı bir operasyon bizi bu hedefe yaklaştırmaz. Böyle bir operasyon görüşme masasında İsrail'den ziyade Hamas'ın elini güçlendirir."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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