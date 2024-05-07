İsrail’in Refah planı: Netanyahu’nun hedefi ne?

İsrail, 7 Ekim’de başlayan Gazze’ye yönelik saldırılarının ilk anından itibaren Gazze’nin güneyinin “güvenli” olduğunu iddia etmiş ve zorla yerinden edilen sivilleri Gazze Şeridi’nin güneyine yönlendirmişti. Aradan zaman geçtikçe İsrail, Gazze’nin güneyini de vurmaya başlamış ve 1,4 milyon Filistinli sivil, Mısır sınırındaki Refah kentine sığınmıştı.

DR. DOĞACAN BAŞARAN'IN ANALİZİ—Binyamin Netanyahu yönetimi, haftalardır Filistin halkının son sığınağı olan Refah’a saldıracaklarını dile getiriyor. İsrail’in en büyük destekçisi olan ABD dahil, uluslararası toplumun geneli, Refah’a kara saldırısının başlatılmasına karşı çıkıyor.

Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen ateşkes müzakerelerindeki temel amaç da yaklaşık 35 bin sivilin katledildiği Gazze Şeridi’nde yeni katliamlar yaşanmasının önlenmesi. Ancak Netanyahu’nun soykırımı devam ettirmeye kararlı olduğu gözüküyor. Bunun son örneği de Pazartesi gecesi yaşandı.

Pazartesi günü akşam saatlerinde Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Heniyye, Hamas’ın arabulucuların sunduğu ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Daha sonra Hamas’ın müzakere heyetine başkanlık eden Dr. Halil Hayya, kabul ettikleri teklifin detaylarını duyurdu. Buna göre, Gazze’deki abluka sona erecek, İsrail geri çekilecek ve esir takası anlaşması hayata geçirilecekti. Kuşkusuz bu anlaşma İsrail’in yenilgisini kabullenmesi demekti.

Hamas’ın açıklamasının ardından gözler İsrail Savaş Kabinesi’nin toplantısına çevrildi. “İsrail ateşkesi kabul edecek mi?” sorusu cevap bekliyordu. Netanyahu, ciddi bir ikilemle karşı karşıyaydı. Ya 7 aydır bombaladığı 35 bin sivilin ölüm emrini verdiği Gazze Şeridi’nde savaşı kaybettiklerini tescil edecek ya da savaşı sürdürme kararı alarak İsrail’i dünyada daha da yalnızlaşan bir devlete dönüştürecek ve belki de Uluslararası Adalet Divanı’nın soykırım suçundan yakalama kararı çıkardığı bir lider haline gelecekti.

Üstelik iki seçenek de Netanyahu’nun siyasi hayatı için yolun sonunun geldiğine işaret ediyor. Nasıl mı? İsrail’in ateşkesi kabul etmesi halinde savaş kabinesindeki radikallerin Netanyahu’yu devirmesi olası. Bunu açıkça dile getirdiler de. Savaşa devam edilmesi ise Tel Aviv sokaklarındaki öfkeyi büyütüyor. Esir yakınları başta olmak üzere pek çok İsrailli, ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle protestolar düzenleyerek Netanyahu’nun istifasını istiyor.

Savaş Kabinesi’nin saatler süren toplantısından Refah’taki operasyona devam edilmesi kararı çıktı. Bu Gazze’deki soykırımın en vahşi günlerinin başlayacağı anlamına geliyor. Nitekim Hamas’ın ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından kutlamaların yapıldığı Refah sokaklarına sadece birkaç saat sonra İsrail uçakları tarafından bombalar atıldı.

İsrail, kara birliklerini Refah sınırına konuşlandırıken, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nı da ele geçirdi. Bu, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılmasının imkansız hale gelmesine yol açabilecek bir gelişme. Yani İsrail, bombalarla öldüremediği Filistinlileri de açlıktan ölüme sürüklüyor. Artık Gazze’deki kıtlığın daha da derinleşmesi kaçınılmaz. Peki, 7 aydır Hamas’ı yok edemeyen İsrail ordusu, Refah’a girince mi zafer elde edecek? Netayahu’nun Refah’ın işgali konusundaki ısrarının arkasında ne var? İsrail’in planı ne?

Netanyahu yönetimi, savaşın başında Hamas’ın Gazze’nin kuzeyinde olduğunu düşünüyordu, daha sonra bu söylem, yerini Hamas’ın merkezinin güneydeki Han Yunus olduğu iddiasına bıraktı. Han Yunus’ta sayısız katliam gerçekleştiren İsrail ordusu, üstünlük elde edemediği şehirden çekilmek zorunda kaldı. Han Yunus’tan çekilme kararının alınmasının ardından Hamas’ın yönetici kadrolarının Refah’ta olduğu iddiası gündeme getirildi.

Muhtemelen İsrail Savaş Kabinesi, Refah’a girilmesi halinde Hamas kadrolarının Mısır ve Katar’a sığınmak zorunda kalacağını düşünüyor. Böylece Gazze Şeridi’nden Hamas tasfiye edilecek ve Gazze Şeridi’nin yönetimi, Mahmud Abbas yönetimine devredilecek. Güvenlik boyutunda ise İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nde kalması sağlanacak. Yani Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere Batı Şeria’nın kaderi dayatılabilecek.

Dolayısıyla Hamas’ın kabul ettiği ateşkesi Netanyahu yönetiminin kabul etmemesinin temelinde İsrail’in Refah’ta zafer kazanacağına inanması var. İsrail’in planı, Refah’ın ele geçirilerek Gazze Şeridi’nin Batı Şeria’ya benzer bir yapıya dönüştürülmesi. Ancak Netanyahu ve kurmaylarının atladığı bir gerçek var. 7 aydır İsrail ordusunun bombardımanı Filistin direnişini yok edemedi. Üstelik İsrail ordusu, Han Yunus’ta yenildi. Refah’ta İsrail açısından benzer bir akıbetin yaşanması da kaçınılmaz. Olan ise 1.4 milyon sivile olacak. Refah, ölüm, açlık ve zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya kalacak. Uluslararası toplum ise katliamların önlenmesi ve ateşkesin sağlanması konusunda bir kez daha başarısız olmak üzere. Dünya, canlı yayında soykırım izlemeye devam ediyor.