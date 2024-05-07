Yeni katliam hazırlığı! İsrail havadan 'Refah'ı boşaltın' broşürü attı

İsrail Başbakanı Netanyahu iktidarda kalabilmek için 1,5 milyon sivilin sığındığı Refah’a karadan girerek yeni bir katliam için düğmeye bastı

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - İsrail, bir yandan Refah saldırısı için bölgeye askerî güç sevk ederken diğer yandan Refah’a sığınan 1,5 milyonu aşkın sivile havadan “Bölgeyi terk edin” ilanları attı. Gazzeli sivillerin bir kısmı bölgeyi terk etmeye başlarken, İsrail jetleri Refah’ın doğusunu havadan bombalamaya başladı. Hamas’tan gazetemize yapılan açıklamada işgal rejiminin yıkım ve soykırım dışında direnişe zarar veremediği, 40 bin savaşçıdan sadece 5 bin kadarının şehit düştüğü, yeraltı tünel yapısının ayakta ve işler hâlde olduğu belirtildi. Hamas kaynakları “Refah, henüz hiçbir askerî başarı elde edemeyen Netanyahu tarafından iktidarda kalma aracı olarak görülüyor” dedi.

SOYKIRIMIN TESCİLİ OLUR

Gazetemize konuşan Hamas yetkilisi “İsrail’de savaş kabinesi dışında hiçbir kesimin saldırıyı desteklemediği istihbarat raporlarına yansıdı. Hatta işgal ordusu Refah’a girmeden anlaşma olursa hükûmetin devrilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Dünya kamuoyunda İsrail imajı yerle bir oldu. Türkiye’nin ambargosu da ekonomik olduğu kadar stratejik açıdan da büyük darbe vurdu. Sokaklarda yükselen tepkiler ve tek bir esir dahi kurtaramamış olmalarına dönük iç isyanlar gibi birçok faktör sebebiyle zor günler yaşıyorlar. Biz hâlen 7 Ekim öncesi sahip olduğumuz gücün yüzde 75-80’nini koruyoruz. Hatta yeniden yapılandırdık. Ne yönetim kadememiz ne de lojistik-askerî yapımızı çökertemediler. Yer altındaki ağ işler hâlde ve İsrail ordusuna büyük zararlar verdik. Hemen hemen hiçbir cephede kesin başarı elde edemediler. Seriym bölgesi ile birlikte kuzeyde birçok cepheden kaçtılar. Tüneller korkutuyor, karşımızda ne yapacağını bilmeyen bir İsrail var ve sahada ne olacağını kestiremiyorlar. Böyle bir durumda Refah ve Han Yunus saldırısının onlara ağır bedeller ödeteceğini biliyorlar. Her ne kadar savaş kabinesi yeni bir maceraya zorlasa da iç ve dış dengeler onların aleyhine” şeklinde bilgi paylaştı.

Havadan broşür atan İsrail ordusu, bölge sakinlerinden daha güvenli olduğunu iddia ettiği şehrin batısına gitmeleri için uyarıda bulundu.

FİLİSTİN’İN SONU OLUR

Filistinli araştırmacı-aktivist Muin Naim, İsrail kanadında psikolojik üstünlüğün kaybolduğunu ve tedirginliğin hâkim olduğunu kaydetti. Naim “ABD yönetimi, Gazze sahiline iskele-liman çalışmalarını durdurdu. Oradaki 2 bin asker pasif durumda bekletiliyor. Hatta kurdukları basit yapıyı da söküyorlar. Ne uluslararası toplum ne de İsrail kamuoyu yeni bir katliama hazır değil. ABD’den gelen olumsuz mesajlara ‘yardımları durdurduk’ açıklaması da eklendi. ABD, Refah konusunda sivillerin zarar görmemesi, insani yardım akışının sürmesi gibi şartlar koydu. Refah’a herhangi bir saldırı söz konusu olursa en az 50 bin kişi ölür. Bunu kimse engelleyemez. Bu sebeple İsrail sınırlı da olsa bir şov için bastırıyor. CIA Direktörü Burns bölgeye geldi ve ondan da aynı şeyleri istediler. Ateşkesi sabote eden Netanyahu’nun geleceği şiddeti daha genişletmesi ve ateşi başka alanlara taşımasına bağlı. Diğer yandan Refah’ın İsrail kontrolüne geçmesi demek Filistin’in ölümünü ilan etmektir. Milyonlarca insanın can damarını kesmek anlamına gelen bu çılgınlık Gazze’yi yakıp yıkmaktan çok daha büyük sonuçlar doğurur” dedi.

Gazzeli Naim’e göre, ABD Kennedy’den bu yana ilk defa böyle bir karar aldı. “Refah’ta kontrol değişmesi ile Filistin tarih olur” iddiasını tekrarlayan Dr. Muin Naim, ateşkes durumunda tüm siyasi yapıyı değişeceğini ve Abbas yönetiminin tasfiye olacağını savundu. Bu noktada en kritik ismin ise hâlen İsrail hapishanelerindeki Mervan Bergusi’nin serbest kalmasının kilit rol oynayacağını belirtti.