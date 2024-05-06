İsrail ordusu Refah'a giriyor! 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlendi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mayıs 2024 22:02 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 22:14 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği sayısız saldırıdan kaçan yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenledi. Öte yandan İsrail ordusunun Refah'a girmeye başladığı belirtildi. İsrail Başbakanlığı'ndan ise saldırıya ilişkin "Hamas'a askeri baskı oluşturmak için Refah'taki operasyonlar devam edecek" açıklaması geldi.