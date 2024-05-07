İsrail ordusundan açıklama: "Refah sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdik!"

Hamas kabul etti, İsrail reddetti! Gazze'de ateşkesin 3 aşaması belli oldu

Hamas kabul etti, İsrail reddetti! Gazze'de ateşkesin 3 aşaması belli oldu

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir saldırı başlattığını ve Refah sınır kapısının Filistin tarafının ele geçirildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtildi.

REFAH SINIR KAPISININ KONTROLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yakın bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılmış, Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere top atışları yaptığı kaydedilmişti.

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtmişti.