Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsraillilerden Netanyahu'ya ateşkes baskısı: "Ya kabul edin ya da sokakları yakarız"

İsraillilerden Netanyahu'ya ateşkes baskısı: "Ya kabul edin ya da sokakları yakarız"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini açıklamasına 'katliam' ile cevap veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı İsrailliler sokaklara döküldü. İsrailli esirlerin yakınları başkent Tel Aviv'de İsrail ordusunun Refah'a saldırılarını protesto etmeye başladı. Tel Aviv'de göstericiler, "Ya ateşkesi kabul edin ya da sokakları yakarız" diyerek slogan attı.

Gazze'de 7 aydır süren katliam bugün Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesiyle yerini sevince bıraktı. Hamas'ın açıklamasının ardından Filistinliler sevinç yaşarken, İsrail ateşkes teklifine, katliam ile cevap verdi. İsrail ordusu Refah'a kara harekatı başlattığını açıkladı. Netanyahu yönetiminin bu kararına ilk tepki İsraillilerden geldi. İsrailli esirlerin yakınları, başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlemeye başladı.

REFAH SALDIRISI 16 YERDE PROTESTO EDİLİYOR

Göstericiler, "Ya kabul edin ya da sokakları yakarız" diyerek, ateşkesin kabul edilmesi için Netanyahu yönetimine baskı yaptı.

Resim

Protestolar şu ana kadar İsrail genelinde 16 farklı yerde gerçekleşti. Bazı ana yollar kapatıldı. Netanyahu'nun evine doğru yürüyüş düzenlendi.

Resim

İsrail'de tüm vatandaşların sokaklara çıkması ve tüm ana yolların kapatılması için duyurular yapıldı.

Resim

Göstericiler "Ya ateşkesi kabul edin ya da sokakları yakarız"  diyerek sloganlar attı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Puan kaybı sonrası İsmail Kartal: Matematiksel olarak şansımız devam ediyorMaç sonrası ortalık karıştı! Sergen Yalçın görevi bıraktığını duyurdu! 'Çok ayıp şeyler...'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Refah'a kara harekatı başlattı! 50’den fazla yere ağır bombardıman - DünyaRefah'a kara saldırısı başladı, 50'den fazla yer bombalandıBeyaz Saray: 6 haftalık ateşkes istiyoruz - DünyaBeyaz Saray'dan ateşkes açıklamasıHamas ateşkes teklifini kabul etti! Gözler İsrail'in vereceği kararda - DünyaHamas ateşkes teklifini kabul etti!Eski Rus lideri Medevdev ABD, İngiltere ve Fransa'ya ültimatom verdi: Ukrayna'ya asker gönderilirse nükleer saldırı olacak - Dünya"Nükleer saldırı olacak"Columbia Üniversitesi yönetiminin başı Filistin protestolarıyla dertte: Mezuniyet töreni iptal edildi! - DünyaFilistin'e destek protestoları gerekçe gösterildi!Dünya katliama kayıtsız kalmıyor... ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan üniversitelerdeki Filistin'e destek protestoları İngiltere'ye de sıçradı! - DünyaProtestolar İngiltere'ye de sıçradı!
Sonraki Haber Yükleniyor...