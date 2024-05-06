İsraillilerden Netanyahu'ya ateşkes baskısı: "Ya kabul edin ya da sokakları yakarız"

Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini açıklamasına 'katliam' ile cevap veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı İsrailliler sokaklara döküldü. İsrailli esirlerin yakınları başkent Tel Aviv'de İsrail ordusunun Refah'a saldırılarını protesto etmeye başladı. Tel Aviv'de göstericiler, "Ya ateşkesi kabul edin ya da sokakları yakarız" diyerek slogan attı.

Gazze'de 7 aydır süren katliam bugün Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesiyle yerini sevince bıraktı. Hamas'ın açıklamasının ardından Filistinliler sevinç yaşarken, İsrail ateşkes teklifine, katliam ile cevap verdi. İsrail ordusu Refah'a kara harekatı başlattığını açıkladı. Netanyahu yönetiminin bu kararına ilk tepki İsraillilerden geldi. İsrailli esirlerin yakınları, başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlemeye başladı.

REFAH SALDIRISI 16 YERDE PROTESTO EDİLİYOR

Göstericiler, "Ya kabul edin ya da sokakları yakarız" diyerek, ateşkesin kabul edilmesi için Netanyahu yönetimine baskı yaptı.

Protestolar şu ana kadar İsrail genelinde 16 farklı yerde gerçekleşti. Bazı ana yollar kapatıldı. Netanyahu'nun evine doğru yürüyüş düzenlendi.

İsrail'de tüm vatandaşların sokaklara çıkması ve tüm ana yolların kapatılması için duyurular yapıldı.

Göstericiler "Ya ateşkesi kabul edin ya da sokakları yakarız" diyerek sloganlar attı.