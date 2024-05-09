Kanada Avam Kamarası'ndan İran Devrim Muhafızları'nı "Terör örgütü" listesine ekleme kararı

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: "Batı bizi Nükleer caydırıcılığımızı artırmaya zorluyor!"

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: "Batı bizi Nükleer caydırıcılığımızı artırmaya zorluyor!"

Kanada Avam Kamarası, İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör örgütleri listesine" eklenmesi yönündeki önergeye oy birliğiyle destek vererek, bu yönde tavsiye kararı almış oldu.

Kanada Yayın Kurumunda (CBS) yayımlanan haberde, Avam Kamarasında yapılan oylamada, Adalet Komisyonunca hazırlanan, İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör örgütleri listesine" eklenmesi yönündeki önergenin, oy kullananların tamamının desteğini aldığı belirtildi.

Önergeye oy birliğiyle destek veren kamaranın, İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör örgütleri listesine" eklenmesi yönünde tavsiye kararı almış olduğu aktarılan haberde, önergenin hükümet için yasal bağlayıcılık oluşturmadığı kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK NİTELENDİRİLEBİLİR

Kanada Ceza Kanunu'na göre, "bilerek terör faaliyeti yürüten, gerçekleştirmeye teşebbüs eden, terör faaliyetlerine katılan" gruplar, makul gerekçeler varsa "terör örgütü" olarak listelenebilir.

ABD, 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" olarak kabul ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) de bu yönde karar alabileceği belirtiliyor.

KANADA'DAN 2020'DE ÇOK SAYIDA VATANDAŞINI KAYBETTİĞİ KAZAYA VURGU

Kanada'da, ülkeden 80 kişinin hayatını kaybettiği 2020'deki uçak kazasının sorumlusunun İran Devrim Muhafızları Ordusu olduğu savunulmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, o dönem uçak kazasında hayatını kaybedenler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hükümetin İran Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütleri listesine" eklemenin bir yolunu aradığını ifade etmişti.

Ukrayna Hava Yollarına ait 752 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İRAN MİSİLLEME YAPMIŞTI

İranlı yetkililer, önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.